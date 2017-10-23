Fındık üreticisinin TMO'ya ilgisi artıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerinin Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) olan ilgisinin arttığını belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar 47 bin üreticiden 85 bin ton fındık almış durumda." dedi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık hasadının ardından yaklaşık iki ayın geride kaldığını söyledi.

Şimdiye kadar serbest piyasada şekillenen fiyatların üreticileri memnun etmediğini ifade eden Soydan, "Serbest piyasada fındık fiyatının düşük seyretmesinden dolayı üreticilerimizin TMO'ya olan ilgisi her geçen gün artmaktadır." diye konuştu.

TMO'nun kasım ayının ortalarında yaklaşık 150 bin ton fındık almasının öngörüldüğünü kaydeden Soydan, "Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar 47 bin üreticiden 85 bin ton fındık almış durumda. Ofis, aldığı 85 bin ton ürün karşılığında ise üreticilere 780 milyon lira ödeme yaptı." dedi.

TMO'nun alım şartlarını iyileştirmesinin ardından üreticilere verdiği randevuları daha erken takvime çektiğini belirten Soydan, "TMO'dan rendevu alan üreticilerimiz en geç bir hafta içerisinde ürününü satabiliyor. TMO'ya şu anda 65 bin tonluk fındık rendevusu verilmiş durumda. Kısa zamanda bu ürünlerin de TMO depolarına getirilmesi bekleniyor." şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde 45 ayrı noktada alımların sürdüğünü aktaran Soydan, günlük alım miktarının ise ortalama 3 bin 500 ton olduğunu söyledi.

Soydan, sahil ve orta kesimde TMO'ya ürün veren üreticilerin sorun yaşamadığını, tek sorunun yüksek rakımlı bölgelerde olduğunu dile getirerek, "Yetkililerden beklentimiz yüksek rakımlı yerlerde de alım şartlarını iyileştirmeleri. Bunun için bizim de çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kulandı.

Arslan Soydan, 50 randımanlı kabuklu fındığın 8-9 lira seviyelerinde işlem gördüğünü sözlerine ekledi.















