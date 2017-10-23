Karabük'te gasp şüphelisi tutuklandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözlatına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde, Ş.Y'nin (79) başına vurularak parasının alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, şüphelinin Yaşar A. (51) olduğunu belirledi. Adresinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.