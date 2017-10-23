Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Hafik istikametinden Sivas'a giden Zihni Kaymak (36) yönetimindeki 58 PB 563 plakalı pikap, Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli mevkisinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Kaymak, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Ayşegül Tomak ve 3 yaşındaki oğlu Kerem Tomak da Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazada hurdaya dönen aracın tekerlekleri geniş bir alana savruldu. Kaza sırasında tarlasında çalışan bir çiftçi, aracın tarlaya savrulan bir tekerleğini traktörüyle getirerek görevlilere teslim etti.