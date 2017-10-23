Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

23 Ekim 2017 Pazartesi, 14:57

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Hafik istikametinden Sivas'a giden Zihni Kaymak (36) yönetimindeki 58 PB 563 plakalı pikap, Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli mevkisinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Kaymak, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Ayşegül Tomak ve 3 yaşındaki oğlu Kerem Tomak da Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazada hurdaya dönen aracın tekerlekleri geniş bir alana savruldu. Kaza sırasında tarlasında çalışan bir çiftçi, aracın tarlaya savrulan bir tekerleğini traktörüyle getirerek görevlilere teslim etti.

İLGİLİ HABERLER
SDT 2 ayrı oyunu 3 ilde sahneleyecek
YEREL

SDT 2 AYRI OYUNU 3 İLDE SAHNELEYECEK
Motokros yaparken ayağı kırılan sporcuyu AFAD kurtardı
YEREL

MOTOKROS YAPARKEN AYAĞI KIRILAN SPORCUYU AFAD KURTARDI

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Kıbrıs gazisi Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KIBRIS GAZİSİ YILDIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG