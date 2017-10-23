Kartepe Zirvesi'ne doğru

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu ''Kartepe Zirvesi'' kapsamında, katılımcılar "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu: Küresel Etkileri, Medya ve Demokrasi Sempozyumu"nda görüşlerini aktaracak.

Zirvenin 26-28 Ekim'de düzenleneceği oteldeki basın toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin bilim, sanayi ve teknolojide uluslararası bir marka olduğunu söyledi.

Hedeflerinin Kartepe Zirvesi'ni, düşünen insanların çare üreten seslerini, bütün dünyaya duyuracak yeni bir platform, yeni bir kürsü ve buluşma noktası yapmak olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, "Zirvenin ilham kaynaklarından biri sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözüdür. Bu söz, yeni bir dünya vizyonudur. İnsanlığın adil bir dünya düzenine duyduğu ihtiyacın ifadesidir. Dünya düzeninin bugünkü yapısı ve işleyişiyle dünyaya huzur ve barış getirmesinin mümkün olmadığı açıktır." diye konuştu.

Karaosmaoğlu, Kartepe Zirvesi ile eninde sonunda kurulacak yeni dünya düzenine, Türkiye'den, Kocaeli'den katkı sunmayı arzu ettiklerini dile getirerek, zirvenin 2017 ana temasını "15 Temmuz ve Darbeler" olarak belirlediklerini bildirdi.

- "Darbeyi durduramamış bir dünyayı, buhrandan çıkarmak mümkün değil"

Dünyadaki darbeler ve 15 Temmuz darbe girişimini bütün boyutlarıyla masaya yatıracaklarını aktaran Karaosmanoğlu, "İnsanlığın bugün yaşadığı buhranın en önemli nedenlerinden biri darbelerdir. Son 60 yılda her yıla neredeyse 10 darbe düşmektedir. Böylesi bir darbe fırtınası altında, insanlık için politika geliştiremezsiniz, yatırım yapamazsınız, açlığı, yoksulluğu, gelir adaletsizliğini çözemezsiniz. Darbeyi durduramamış bir dünyayı, buhrandan çıkarmak mümkün değil. Bu yıl zirvede dünyanın darbelerden kurtuluşuna yoğunlaşacağız." ifadelerini kullandı.

Karaosmanoğlu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlığın 500'e yakın darbe ve darbe girişimine tanıklık ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Taşeron terör örgütleri ya da devşirme hainler eliyle işletilen bu kirli mekanizmayı durdurmak bir insanlık vazifesidir. Bu amaçla çalışmak hepimizin görevidir. Dünyadaki darbe fırtınası, demokrasinin, ekonominin, insan haklarının önündeki en büyük engellerden biridir. 15 Temmuz'da Türkiye'de yazılan destan dünyada yaşanan darbe fırtınasına karşı insanlığın çaresiz olmadığını göstermiştir. Türkiye'nin sahne olduğu darbeye karşı 15 Temmuz direnişinden, bütün dünya faydalanmalıdır.

Kartepe Zirvesi ile inşallah bu direniş tecrübesini insanlığın istifadesine açacağız. 15 Temmuz'da ülkemizin maruz kaldığı FETÖ'cü darbe, işgal girişimi, dünya darbeler tarihi içinde bir dönüm noktası, bir milattır. Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi, bütün dünya halklarına nasıl ilham verdiyse, 15 Temmuz da darbeye, işgale ve sömürüye direnen bütün toplumlar için ilham verici bir zaferdir. 15 Temmuz'dan sonra darbeler, milletlerin korkup sineceği, kolayca teslim olacağı bir veba salgını olmaktan çıkmıştır. 15 Temmuz ruhu, darbelerin panzehiridir. Kartepe Zirvesi, 15 Temmuz'da ülkemizin gösterdiği direnci bir reçete olarak insanlıkla paylaşacağı bir buluşmadır."

Karaosmanoğlu, zirvenin onursal başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un üstlendiğini anımsatarak, zirvede 26 akademik oturuma 26 ülkeden 187 konuşmacının katılacağını aktardı.

- "Dünyanın bütün ülkelerine duyuruda bulunduk"

Kartepe Zirvesi Düzenleme Kurulu adına Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi de zirve çalışmalarını yaklaşık 1 yıl öncesinden başlattıklarını söyledi.

Zirvenin entelektüel dünyanın buluşma noktası olacağını ifade eden Selvi, "Ülkemize, coğrafyamıza, dünyamıza barışın, huzurun getirilebilmesi için böyle bir anlayışla harekete geçtik. Dünyanın bütün ülkelerine duyuruda bulunduk. Darbeler dünyanın bütün ülkelerinin maruz kaldığı kanun dışı bir eylem. 26 ülkeden katılımı mümkün olduğunca geniş tutmaya gayret gösterdik. Zirve, bütün dünya ülkelerinin maruz kaldığı kanun dışı eyleme karşı ortak bildiriyle çalışmalarını nihayetlendirecek." diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise zirvenin dünya insanlarını kapsayacak şekilde çalışmalar yapacağını anlatarak, buradan çıkacak sonuçların tüm insanlığa sunulacağını aktardı.

15 Temmuz darbe girişimi ve dünyadaki tüm darbelerin özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde küresel sermayelerce "kırbaç" gibi kullanıldığını anlatan Hülagü, darbelerin bu ülkelerin gelişimini engelleyecek şekilde araç haline getirildiğini, zirvenin bu kanayan yaranın durdurulmasına yönelik çalışmalar ortaya koyacağını kaydetti.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, darbelerin kurulu düzeni, onun getirdiği huzuru, verimliliği ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler olduğunu dile getirerek, yıkıcı faaliyetler için 15 Temmuz'da insanlığın özünde beslediği cevherle buna karşı durabileceğini gösterdiğini kaydetti.

15 Temmuz'un hiç hakedilmeyen bir felaket olduğunu anlatan Ak, 15 Temmuz'da milletin kararını vererek gösterdiği refleksle saatler içinde fikrini ve tavrını ortaya koyduğunu bildirdi.

Ak, 15 Temmuz'un dünya milletlerinin faydalanabileceği tecrübe ve birikim hazinesi olduğunu belirterek, bu yönüyle 15 Temmuz'un dünyaya örnek olabilecek hususları da bünyesinde barındırdığını aktardı.

AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş da zirvede 15 Temmuz hain darbe girişiminin tüm ayrıntılarını bir kez daha Türkiye ve uluslararası arenaya duyuracaklarını belirterek, buradaki konuşmacıların aktardığı bilgilerin yabancı dile çevrilerek dünyadaki abonelere de servis edileceğini söyledi.

Zirveden özel haberler yapacaklarını anlatan Yalçıntaş, 3 gün boyunca zirveyi ayrıntılarıyla aktaracaklarını kaydetti.

Toplantıda, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, TRT Haber İstanbul Müdürü Emin Gökçegözoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de zirveyle ilgili görüşlerini paylaştı.

- Zirve

Onursal Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı Kartepe Zirvesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yıldırım Beyazıt ve Uluslararası Saraybosna üniversiteleri ile TRT, Anadolu Ajansı ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Kocaeli/Kartepe Green Park’ta 26-28 Ekim'de gerçekleştirilecek zirveye dinleyici olarak katılmak için "kartepezirvesi.com" adresinden ön kayıt yaptırmak gerekiyor.

Zirveye, konuşmaçı olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verhaugen, Wadah Khanfar, Mohsin Majid Mughal, Stelyo Berberakis, Abdallah Zakaria, Mehmet Ali Şahin, Ali Saydam, Hande Fırat, Oğuz Haksever, Fatih Er, Muhammed El Adil, Prof. Dr. Saida Latmanı, Nevzat Çiçek, Nedim Şener, Okan Müderrisoğlu, Nudzejma Obralic, Prof. Dr. Kemal İnat, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Prof. Dr. Davut Dursun, Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Haşim Ahmet Nghaumesh, Prof. Dr. Didi Saleck gibi isimlerin katılması bekleniyor.