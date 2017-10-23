FETÖ şüphelisi sınırı geçemedi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Z.S, pasaport kontrolü için polis bankosuna gitti.
Buradaki polis memuru yaptığı incelemede, Z.S'nin pasaportunun, FETÖ şüphelisi olduğu gerekçesiyle zayi kaydının bulunduğunu sistemde gördü.
Gözaltına alınan Z.S'nin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcıs olduğunun tespit edildiği öğrenildi.