KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,101-1,107 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,101
|1,107
|Makarnalık buğdaylar
|1,028
|1,028
|Ekmeklik diğer buğday
|0,951
|1,007
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,024
|1,129
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,958
|1,162
|ARPALAR
|Arpalar
|0,885
|0,885
|Yemlik Arpalar
|0,871
|0,878
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,726
|0,803
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|3,160
|3,330
|Nohut
|6,333
|6,333