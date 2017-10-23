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Konya Ticaret Borsası

23 Ekim 2017 Pazartesi, 15:22

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,101-1,107 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,101 1,107
Makarnalık buğdaylar 1,028 1,028
Ekmeklik diğer buğday 0,951 1,007
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,024 1,129
Düşük vasıflı buğdaylar 0,958 1,162
ARPALAR
Arpalar 0,885 0,885
Yemlik Arpalar 0,871 0,878
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,726 0,803
BAKLİYATLAR
Fasulye 3,160 3,330
Nohut 6,333 6,333

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