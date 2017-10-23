Adana'da polis şüpheli kovalamacası

ADANA (AA) - Adana'da sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil kaza yapınca araçta bulunan 3 şüpheliden 2'si yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 01 EZC 25 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Bir süre kaçan araç, takviye ekiplerin de katıldığı kovalamaca sırasında aynı mahallede bir başka sokakta kaldırımda park halindeki otomobile çarpınca durdu.
Kazanın ardından araçtan çıkarak kaçmaya çalışan 3 kişiden 2'si polis ekiplerince yakalandı. Zanlılar, Şakirpaşa Polis Merkezine götürüldü.
Kaçan bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor.