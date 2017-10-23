GÜNCELLEME - Samsun'da DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu M.D.H.H. (38), A.W.M.M. (34) ve M.W.M.M. (27) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.