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GÜNCELLEME - FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon

23 Ekim 2017 Pazartesi, 15:52

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından örgütün yeni yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "yeni yapılanma" adı altında çalışmalar yürüttüğü istihbaratı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler ışığında yaklaşık 6 ay fiziki takip yapan ekipler, örgütün yeni yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla Kırşehir ve Kastamonu'da emekli ve özel sektör çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Kırşehir'de eski memur M.T, özel sektör çalışanları T.M. ve T.T. ile Kastamonu'da da meslekten ihraç edilen öğretmen M.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

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