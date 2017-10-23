Mersin'de akaryakıt istasyonundan silahlı soygun

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzü maskeli şüphelinin, çalışanların silah zoruyla yaklaşık 2 bin lirasını aldığı soygun anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, elinde pompalı tüfek bulunan yüzü maskeli kişi, gece geç saatlerde Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna geldi.
İstasyonda çalışanların bulunduğu odaya yönelen zanlı, silah zoruyla 2 çalışanın cebindeki yaklaşık 2 bin lirayı aldı. Paraları alan zanlı olay yerinden hızla kaçarken, bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler soygun esnasında istasyonunun yan tarafında bulunan sokakta bir kişinin daha bulunduğunu belirleyip, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.