Akın Çorap Giresunspor çıkış arıyor

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, kötü gidişatı sonlandırma adına yönetim olarak tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasında konuk ettikleri Grandmedical Manisaspor'a 1-0 mağlup olduklarını anımsattı.

Ligde son 4 maçta bir mağlubiyet ve üç beraberlik aldıklarını vurgulayan Bozbağ, kötü sonuçlar nedeniyle yönetim olarak çok üzgün olduklarını aktardı.

Grandmedical Manisaspor karşısında oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olmadığını dile getiren Bozbağ, "Gazişehir Gaziantep maçının ardından dün konuk ettiğimiz Grandmedical Manisaspor müsabakasında ortaya konan performanstan da memnun değilim. İsteksiz oyun vardı. Bazı oyuncularımızın, Giresunspor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu ve hedeflerinin önemini idrak edemediklerini gözlemliyoruz." diye konuştu.

Bozbağ, kötü gidişatı sonlandırma adına yönetim olarak gereken tedbirleri alacaklarını belirterek, "Ortada başarısız bir durum var. Her şeyin sorumluluğu bizde. Sorunları çözme adına arayışlarımız var. Gerekli tüm tedbirleri alacağız. Beni hayalimden kim uzaklaştırıyorsa onunla ilgili gerekenler yapılır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Bozbağ, 29 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçını kazanarak ligde yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını sözlerine ekledi.