Erzurum'da toplu açılış töreni

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaptırılan canlı hayvan pazarı, park, cadde ve restore edilen bir cami törenle hizmete açıldı.

İlçede, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Hınıs Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Hınıs Canlı Hayvan Pazarı, restore edilen Hınıs Kebir Camisi ve yenilenen Prestij Caddesi'nin hizmete girmesi sebebiyle ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Canlı Hayvan Pazarı'nda açılış töreni düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın kentteki yatırımları takip ettiğini belirterek, yapılan hizmetleri anlatarak, şunları belirtti:

"Erzurum'daki bütün okulların bakım ve onarımını yapan belediyeyiz, bunları köylerdeki çocuklarımız için yaptık. Hınıs'a çok büyük su depoları yaptık. Merkezin asfaltını tamamladık. Eksik kalan köylerimizin su ve kanalizasyonların ihalesini yapacağız. Bunun dışında modern şekilde atık su arıtma tesisi yağacağız . Spor kompleksi ve yüzme havuzu yapacağız. En geç 2020'de Hınıs'a doğalgaz getireceğiz. Bu tesislerimizle Hınıs'ı şahlandıracağız."

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşksenlioğlu da Hınıs'ın büyük bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Arzu ediyoruz ki Hınıs sadece Erzurum'da değil, bölgenin de canlı ticareti haline gelsin. O yüzden buralara binlerce farklı hizmet yaptık. 'Önce eğitim' dedik ve ikili eğitimi ilçemizde azaltabilmek adına son 5 yılda ilçeye yaklaşık 150 yeni derslik kazandırdık. Tek arzumuz bu topraklarda birliği, kardeşliği ve kalkınmayı sağlamak." diye konuştu.

İlçede gençlerin hem sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebileceği hem de bilgiyle donanabileceği gençlik merkezi inşa ettiklerini dile getiren Taşkesenlioğlu, buraya tarım ve hayvancılık anlamında da desteklerin sürdüğünü kaydetti.

Bölgenin önemli karayolu ihtiyacının çoğunun tamamlandığına vurgu yapan Taşkesenlioğlu, "Hınıs artık bölgenin ticaret üstü haline gelecek." ifadesini kullandı.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir de DAP İdaresinin bölgede özellikle hayvancılığın altyapısının geliştirilmesi ve çiftçilerin mesleki becerilerin artırılması konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

İlçedeki çiftçilere çeşitli mesleki beceri eğitimi verildiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Hayvandan elde edilen etin iyi değerlendirilmesi ve çiftçilerimize dönüşümünün olumlu yansıması amacıyla bölgede canlı hayvan pazarının yapılması noktasında 2015 yılından itibaren başladığımız program kapsamında, Erzurum'un Oltu ve Hınıs ilçesinde Canlı Hayvan Pazarı projelerimiz Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle tamamlanmıştır. Hınıs Canlı Hayvan Pazarının kapasitesi 185 büyükbaş veya sadece 545 küçükbaş hayvanın barınabileceği kapasitede yapılmıştır."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tamamlanan 4 projenin açılışı gerçekleştirildi.