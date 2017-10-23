Kanyonda kaybolan 4 kişi kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'da, katıldıkları doğa gezisinde kanyonda kaybolan 4 kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Hadim ilçesine giden İbrahim Sarıkaya, Özgür Özdemir, Hasan Erbil ve Nuri Çorakçı, Gürleyen Kanyonu'nda gece yollarını kaybetti.
Kaybolan doğaseverlerin, 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak durumu bildirmesi üzerine, Hadim Jandarma Komutanlığı ve Konya'dan gelen AFAD Arama Kurtarma ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.
Ekipler, kayıp kişilere ihbardan yaklaşık 7 saat sonra Kaplanlı mevkisinde ulaşmayı başardı. Kurtarılan doğaseverlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Doğaseverler, jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.