FETÖ şüphelisi hakimlerin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

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EDİRNE (AA) - Haklarında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki eski hakim, kendileriyle ilgili soruşturma yürütülen illere gönderildi.

Alınan bilgiye göre, sınırda Pakistan uyruklu kaçakların arasında yakalanan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim Bülent Kınay ile hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen eski hakim Fatih Mehmet Uslu'nun, Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kınay, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya, Uslu ise Bursa'ya gönderildi.

- Pakistan uyrukluların olduğu grupta yakalanmışlardı

Hakim ve savcıların kaçacağı bilgisi üzerine Edirne Jandarma Komutanlığı istihbarat şubesi ekipleri, 21 Ekim'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki bir gruba operasyon düzenlemiş, aralarında Pakistan uyrukluların da olduğu grubun içerisinde yakalanan 2 Türk vatandaşının, haklarında yakalama kararları bulunan eski hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu olduğu anlaşılmıştı.

Eski hakimlerden Kınay'a HSYK 16. Dairesince ''futbolda şike davasına'' bakan hakimler için açılan incelemede üye hakim sıfatıyla inceleme başlatıldığı, eski hakim Uslu'nun ise "Ergenekon" davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri arasında yer aldığı belirtilmişti.

Uslu ve Kınay'ın, Yunanistan'a kaçmak için insan kaçakçılarına 3 bin avro verdikleri iddia edilmişti.