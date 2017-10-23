İlkokulda senfoni konseri

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ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasınca (ÇDSO) Kozan ilçesindeki bir ilkokulda konser verildi.

İnkılap İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte görevliler önce öğretmen, öğrenci ve velilere klasik müzik hakkında bilgi verdi, müzik aletlerini tanıttı.

ÇDSO sanatçıları da daha sonra şarkı, türkü, ezgi ve marşlardan oluşan eserleri seslendirdi. Konser sırasında katılımcılar da tempo tutarak orkestra üyelerine eşlik etti. İki öğrenci de sahneye çıkarak sembolik olarak şeflik yapıp orkestrayı yönetti.

Orkestranın flüt sanatçısı Nevin Apaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, orkestranın 70 kişiden oluştuğunu ancak hepsini getirme imkanları olmadığı için 20 kişilik bir ekiple okula geldiklerini söyledi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez de öğrencilerin farklı bir gün yaşadığını belirterek, eğitim öğretimin sadece dört duvar arasında yapılmadığını ifade etti.



