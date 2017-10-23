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Bankada sıra bekleyen yaşlı kadının parası çalındı

23 Ekim 2017 Pazartesi, 16:43

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bankada sıra bekleyen yaşlı kadının cebindeki 300 lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Banka şubesine gelen Ayşe Uzun (82), hesabına para yatırmak için sıraya girdi. Bu esnada arkasından yaklaşan şüpheli, tırnakçılık yöntemiyle yaşlı kadının cebindeki 300 lirayı çaldı.

Para yatırma sırası geldiğinde cebindeki 300 liranın yerinde olmadığını fark eden Uzun'un durumu ilettiği banka görevlileri, polise haber verdi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı Ferdi D'nin (40) yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan, ikisi hırsızlıktan 6 suç kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayşe Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaya kira gelirini yatırmak için gittiğini belirterek, özellikle yaşlıların daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

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