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Muğla için "çok kuvvetli yağış" uyarısı

23 Ekim 2017 Pazartesi, 16:44

MUĞLA (AA) - Muğla geneli için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde gece saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yağış anında rüzgarın da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Tahminler doğrultusunda yağışlar, gece saatlerine kadar devam edecek.

Yetkililer, vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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