Muğla için "çok kuvvetli yağış" uyarısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla geneli için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde gece saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yağış anında rüzgarın da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Tahminler doğrultusunda yağışlar, gece saatlerine kadar devam edecek.

Yetkililer, vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.