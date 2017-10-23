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54. Uluslararası Antalya Film Festivali

23 Ekim 2017 Pazartesi, 16:45
54. Uluslararası Antalya Film Festivali

ANTALYA (AA) - 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma filmlerinden Aşkın Gözü'nün gösterimi gerçekleştirildi.

Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda gösterilen filmi çok sayıda sinemasever izledi. Yönetmeni ve senaryo yazarı Naomi Kawase olan filmin gösterimin ardından başrol oyuncusu Masatoshi Nagase, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye ilk defa geldiğini, yemeklerini ve havasını çok sevdiğini ifade eden Nagase, Antalya'nın iklimini görünce Japonya'ya dönmek istemediğini dile getirdi.

Görme engelli rolünü canlandırabilmek için görme engelli kişilerle görüştüğünü ve onların günlük hayatta ne yaptıklarını deneyerek tecrübe edinmeye çalıştığını anlatan Nagase, "Görme engelli bir insanı canlandırmak kolay olmadı. Film yönetmenimiz kadındı ama diğer yönetmenlerden farkı yoktu. Belgesel tadında ama film, farklı bir çekim tekniği var. Japonya'daki diğer yönetmenlerden biraz farklı." diye konuştu.

Nagase, "Filmi yapmadan önce birçok görme engelli insanın hayatlarını tecrübe ettikten sonra hayatın ne kadar zor olduğunu anladım. Filmde ışığı kullanmamızın amacı ışığı görüp, hayata tutunma mesajını vermek istedim." dedi.

Gözlerinin görmesine rağmen yolda yürürken hızla giden araç sesini duyduğu zaman korktuğunu dile getiren Nagase, bunun görme engelliler için çok daha tehlikeli olduğunu ifade etti.

Nagase, "İnsanlar yolda yürürken telefona bakmaktan yola bakmadığı için engelli insanlara zorluk çıkarabiliyor. Lütfen daha dikkatli olalım. Film sayesinde görme engelli insanlar hakkında çok şey öğrendim." ifadesini kullandı.

Genç sinemaseverlere de önerilerde bulunan Nagase, başlanan bir işin mutlaka bitirilmesi, başarılı olmak için buna yürekten inanmak gerektiğini anlattı. Nagase, Türkiye'ye gelme şansı bulduğu için çok mutlu olduğunu, Türk sineması üzerine öğrendiklerini ülkesinde anlatacağını sözlerine ekledi.

- Filmin konusu

Misako, filmlerin duyma engelliler için hazırlanan versiyonlarını yazmakla görevli bir yazardır. Bir film gösteriminde, görme duyusunu kaybetmeye başlamış, kendisinden daha yaşlı fotoğrafçı Nakamori'yle tanışır. Nakamori'nin fotoğraflarını keşfeden Misako, kendi geçmişiyle de yüz yüze gelir.

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