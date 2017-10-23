Muğla'daki cinayet

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde dün yolda yürüyen kişinin, evin perceresinden av tüfeğiyle ateş açılarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yatağan Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Erol T'nin (31), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkta psikolojik sorunları bulunduğunu ve tedavi gördüğünü öne sürmesi üzerine Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Muğla Adli Tıp Kurumundaki muayenesinin ardından yeniden adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Esenköy Mahallesi'nde yürüyerek evine giden İsmail Uyar (35), bir evin penceresinden av tüfeğiyle ateş açılması sonucu boynundan vurularak yaşamını yitirmişti.