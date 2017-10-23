Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla'daki cinayet

23 Ekim 2017 Pazartesi, 16:56
Muğla'daki cinayet

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde dün yolda yürüyen kişinin, evin perceresinden av tüfeğiyle ateş açılarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yatağan Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Erol T'nin (31), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkta psikolojik sorunları bulunduğunu ve tedavi gördüğünü öne sürmesi üzerine Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla Adli Tıp Kurumundaki muayenesinin ardından yeniden adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Esenköy Mahallesi'nde yürüyerek evine giden İsmail Uyar (35), bir evin penceresinden av tüfeğiyle ateş açılması sonucu boynundan vurularak yaşamını yitirmişti.

İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME - Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCELLEME - FETÖ'den aranan zanlılar Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ'DEN ARANAN ZANLILAR YUNAN ADASINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Muğla'da sahte içki operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU
FETÖ'den aranan zanlılar Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı
YEREL

FETÖ'DEN ARANAN ZANLILAR YUNAN ADASINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Muğla için &quot;çok kuvvetli yağış&quot; uyarısı
YEREL

MUĞLA İÇİN "ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ" UYARISI
Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

MUĞLA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla'daki cinayet
YEREL

MUĞLA'DAKİ CİNAYET
Muğla'da cinayet
YEREL

MUĞLA'DA CİNAYET
18. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
YEREL

18. ULUSLARARASI ÖLÜDENİZ HAVA OYUNLARI FESTİVALİ
3. Hürpedal Bisiklet Festivali
YEREL

3. HÜRPEDAL BİSİKLET FESTİVALİ
Otomobil sporları: Marmaris Rallisi
YEREL

OTOMOBİL SPORLARI: MARMARİS RALLİSİ

Muğla'da cinayet
YEREL

MUĞLA'DA CİNAYET
18. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
YEREL

18. ULUSLARARASI ÖLÜDENİZ HAVA OYUNLARI FESTİVALİ