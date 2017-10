"Yerel gazeteler dijital dönüşümlerini bir an önce tamamlamalı"

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, dijital medyanın yükselişinden en çok yerel gazetelerin etkilendiğini belirterek, yerel gazetelere, halihazırda yayın yapan internet sitelerini gerçek anlamda internet haberciliği yapar hale getirmeleri ve dijital dönüşümlerini bir an önce tamamlamaları çağrısında bulundu.

Van Valiliği himayelerinde, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından düzenlenen “1. Van Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi" kapsamında "Van'ın Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasına Yerel Medyanın Önemi" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Canbey, panelde yaptığı konuşmaya, 2011 yılında Van'da yaşanan 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı.

O kara haber üzerine bütün ülkenin Van'a koşarak acıları paylaşmaya çalıştığını hatırlatan Canbey, devletin şehrin yeniden imarında ve ayağa kalmasında üstün gayretler gösterdiğini dile getirdi.

Basın İlan Kurumu olarak deprem bölgesinde görev yapan basın mensupları için anında basın merkezi kurduklarını anlatan Canbey, "Her türlü ihtiyaçları burada karşılanarak, görevlerini en iyi şekilde yapmaları sağlandı. Edremit depreminin ardından otellerin büyük oranda zarar görmesi nedeniyle, basın merkezinin yanına 30 kişilik konaklama çadırı da ilave ettik. O dönemde ilde yayınlanan 11 gazetemizin resmi ilan ve reklam alacaklarını önceden ödeyerek ekonomik olarak rahatlamalarına destek olduk." diye konuştu.





- "Dijital dönüşümle okur ve gelir kaybı karşılanabilir"





Basının kamu görevini yerine getirdiğini belirten Canbey, yerel basının şehirler için taşıdığı öneme işaret etti.

Canbey, "Ancak bugün gelinen noktada, üzülerek ifade etmeliyim ki yazılı basınımız, yani gazetelerimiz her geçen gün okur ve tiraj kaybediyor. Dijital medyanın yükselişinden en çok yerel gazetelerimiz etkileniyor." dedi.

Basın İlan Kurumu olarak buna dair öngörüleri ve tespitleri olduğunu bildiren Canbey, şunları kaydetti:

"Her türlü kötü senaryo karşısında bizlerin ve gazetelerimizin hamleleri üzerinde kafa yoruyor, projeler geliştiriyor ve uygulamaya koyuyoruz. Yerel gazetelerimizden öncelikli isteğimiz şu; bir an önce yeni yönetmeliğimizle zorunlu kıldığımız ve halihazırda yayın yapan internet sitelerini gerçek anlamda internet haberciliği yapar hale getirsinler. Kısacası dijital dönüşümlerini bir an önce tamamlasınlar.

Tek başlarına süreci yönetmekte sıkıntı yaşayanlar olabilir. Bunun için geliştirdiğimiz ve KOSGEB tarafından da desteklenen internet sitelerinin iyileştirilmesi projesini dikkatle takip etsinler. Genel müdürlük proje geliştirme veya burada şubemizdeki arkadaşlarımızdan bilgi alsınlar. Bu projenin hemen arkasından tamamlayıcı ikinci proje olan internet sitelerinin dijital reklam piyasasıyla entegrasyonuna yönelik çalışmalarımıza duyarlılık göstersinler."

Mustafa Canbey, bu dönüşüm sağlıklı şekilde tamamlandığında fiziki baskılarda kaybedilen okur ve gelir kaybının yeni mecrada, yani gazetenin internet sitesinde karşılanabileceğini ifade etti.





- "15 Temmuz darbe girişiminde basının ne kadar önemli olduğu görüldü"





Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Canbey, talep ve yoğunluğa göre yıl içinde eğitim seminerleri, tanıtım toplantıları da düzenleyeceklerini belirterek, "KOSGEB’in dışında İŞKUR, kalkınma ajansları, AB fonları üzerinden sizin adınıza müracaatlarda bulunuyor, onların da desteğiyle sizlere katkı sağlıyoruz. En son Van’da, DAKKA iş birliğiyle kurumlarımızdaki basın ve halkla ilişkiler müdürlüklerimizin personellerine yönelik kurumsal iletişim eğitimi düzenledik. Bunların devam etmesi lazım. Basın mensuplarımızın da bu anlamda istekli olmaları talepte bulunmaları da elbette önemli." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Van merkezindeki gazetelere yaklaşık 2,2 milyon lira resmi ilan ve reklam dağıtımı gerçekleştirdikleri bilgisini veren Canbey, ilçelerde dağıtımı yapılan resmi ilan ve reklamların tutarının ise 650 milyona yaklaştığını söyledi.

Mustafa Canbey, Van'da görev yapan gazetecilere faizsiz borç para desteği ile muhtaçlık veya ölüm yardımlarının da sürdüğünü aktardı.

Özellikle geçen yıl yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra basının ne kadar önemli olduğu toplumun tüm kesimleri tarafından bir kez daha görüldüğünü bildiren Canbey, "Kurumumuz, darbe sonrası atılan manşetleri biraraya getirdi ve prestij eser olarak yayınladı. Bu çalışmamız da gelecek nesillere bırakılacak önemli bir miras oldu. Bu gerçeğin farkında, bilincinde birlikte yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.