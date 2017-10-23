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FETÖ'den aranan zanlılar Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

23 Ekim 2017 Pazartesi, 17:04

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 6 zanlı, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum Turgutreis açıklarında çok sayıda insan olduğu görülen şüpheli bir fiber sürat teknesini termal kamera vasıtasıyla tespit ederek "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin tekneye yaklaşma manevraları yaptığı sırada teknede bulunan bazı şüphelilerin kimlik kartları ile pasaportlarını denize attığı görüldü. Ekiplerin yanaştığı teknede yapılan ilk kontrollerde, bazı şüpheliler Bulgaristan pasaportlarını ibraz ederek turist olduklarını iddia etti. Pasaportların sahte olduğunu belirleyen ekiplerin, şüphelilerin Türkçe bildiklerini tespit etmesi üzerine bu kişiler Türk vatandaşı olduklarını beyan etti.

Teknede bulunan 4 erkek, 2 kadın, 4 çocuk ile 2 Ukrayna uyruklu organizatör gözaltına alındı.

Bu kişilerden 6'sı hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden arama kaydı bulunduğu öğrenildi. Aralarında emniyet amiri ve akademisyenlerin yer aldığı zanlıların mesleklerinden ihraç edildiği belirlendi.

Ukrayna uyruklu 2 organizatör ile Turgutreis Limanı’na getirilen şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Zanlıların Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) gitmek için kullandığı sürat teknesine ise el konuldu.

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