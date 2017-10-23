İlk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadılar

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BİLECİK (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ''Biz Anadoluyuz Projesi'' kapsamında Bilecik gezisine katılan Ardahanlı öğrenciler ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 50 bin çocuğun ülkenin farklı illerini ziyaret edeceği projeden yararlanan Ardahan'dan 184 öğrenci, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda bu öğrenciler arasından bir grubu kabul eden Büyükakın, onlarla bir süre sohbet etti, sorularını yanıtladı. Ailesini özlediği için bir öğrencinin, ''Uçağa kaçta bineceğiz?'', başka öğrencinin, ''Burayı yönetirken zorlanıyor musunuz?'' gibi sorularını yanıtlayan Büyükakın, istek üzerine odasını gezdirdiği çocukları sırayla makamına oturtup, tek tek fotoğraf çektirdi.

Vali Büyükakın, yaptığı konuşmada, ''Biz Anadoluyuz Projesi aslında bize sadece bir hatırlatma yapıyor. Biz zaten Anadoluyuz. Bu proje bir kez daha aramızdaki kardeşlik bağlarını pekiştirmek, bir kez daha tek olmak, bir ve diri olmak için programlar yapıyoruz.'' dedi.

Ardahanlı çocuklar, Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaretlerinin ardından Şeyh Edebali Türbesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ziyaret sırasında öğrencileri Bilecik'te ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, ''Çocuklarımız, burada ortak değerlerimizin olduğunun farkına vardılar. Türkiye'de iki milli eğitim müdürü var kadın olarak. Kız çocuklarımız da milli eğitim müdürü olma hedefini seçtiler. Ben de çok mutlu oldum.'' diye konuştu.

- "Havadan şehirleri görmek çok güzel bir duygu"

Öğrencilerden Yıldız Öztürk, ilk defa Ardahan'dan çıktığını ve kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, ilk defa uçağa bindiğini ve misafir olarak kaldıkları ailelerin kendileriyle çocukları gibi ilgilendiğini söyledi.

Yusuf Korkmaz da ilk defa başka bir şehre gittiğini ve uçakta çok heyecanlandığını anlatarak, hayvanat bahçesini de ilk defa gördüğünü ifade etti.

Hilal Kantarcı da ilk defa gördüğü uçağa bindiğinde çok heyecanlandığını ifade ederek, ''Havadan şehirleri görmek çok güzel bir duygu. Burası böyleyse diğer şehirler nasıldır? Hepsi güzel şehirler.'' diye konuştu.

Sezgi Avşar da İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'u çok sevdiğini ve okuyup Ankara Milli Eğitim Müdürü olmak istediğini söyledi.

