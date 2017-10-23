Bab'a eğitim desteği

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GAZİANTEP (AA) - Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ve ilçeye bağlı köylerdeki 3 okulu yeniden eğitime kazandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'ten temizlenen güvenli bölgelerdeki yaşam Türkiye'nin ve yardım kuruluşlarının desteğiyle hızla normalleştiriliyor.

İYİLİKDER de bu kapsamda Bab'daki 3 okulun onarımını tamamlayarak hizmete açılmasını sağladı. Anadolu Platformu Genel Başkanı Turgay Aldemir, İYİLİKDER Genel Başkanı İbrahim Bahar, Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) Başkanı Rabia Aldemir, okullardaki çalışmaları inceleyip, öğrencilerle buluştu. Heyet, ziyaret sırasında çocuklara kırtasiye yardımı yaptı.Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocuklar için eğitimin vazgeçilmez unsurlardan olduğunu dile getirdi.

İYİLİKDER Genel Başkanı Bahar, bölgedeki çocukların özgürlüğün sembolü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Gerçek özgürlük ilimle, irfanla ve geleceğe dair bilgiyle olur. Bu şuur ve gayretle öğretmenlerimizden ve idarecilerden çocuklarımızı vatanına, milletine hayırlı evlatlar olarak yetiştirmesini bekliyoruz. Biz Türkiyeli kardeşleriniz olarak bir kampanya başlattık ve bu okulu onararak hizmetinize sunduk. Rabb'im yolunuzu açık, geleceğinizi aydınlık, fikirlerinizi güzel, imanlı ve kardeşlik hukukuna dayanan bir toplum olmanızı nasip etsin."

Okulun onarım masraflarını üstlenen AKADDER Başkanı Aldemir de bölgedeki çocukların Türkiye'deki abla ve ağabeyleri olarak bu onarımları üstlendiklerini kaydetti.

Bu çalışmalarla Suriye’nin geleceğine barış katkısı sağladıklarını ifade eden Aldemir, "Savaşın yıkıcı etkisinin içinden geçerek buraya geldik. Şehirde bomba izleri gördük. Sonra bu şehrin içinde cıvıl cıvıl sizleri görünce çok mutlu olduk. İnşallah savaşsız, bombasız bir ortamda güzel bir şekilde yaşamanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.