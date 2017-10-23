Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 7 kaçak ve sığınmacıyı yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Köşen köyünde yapılan yol kontrolünde Irak uyruklu S.M.K.K'nin kullandığı araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye ve Irak uyruklu 7 kaçak ve sığınmacı tespit edildi.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Sürücü S.M.K.K çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.