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Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı

23 Ekim 2017 Pazartesi, 17:21

EDİRNE (AA) - Trakya'da yarın ve çarşamba günü kuvvetli yağış bekleniyor.

Edirne Valiliğinden meteorolojik değerlendirme duyurusu yayımlandı.

Değerlendirmeye göre, bugün gece yarısından itibaren başlaması beklenen yağışların yarın ve çarşamba günü etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması beklenen yağışlara birlikte rüzgarın da kuzey ve kuzeydoğudan aralıklarla ve yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Yağışlarla hava sıcaklağının 4 - 8 derece düşeceği tahmin ediliyor.

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