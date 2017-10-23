Kocaeli'de kadınlar sağlık konusunda bilgilendirilecek

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" tanıtıldı.

Kadınları sağlıkları konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülecek projenin Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, toplumun en temel kesimini oluşturan kadınları bilinçlendirmeyi, daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bu amaçla yola çıktıklarını ve bu doğrultuda Kocaeli'deki kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kocaeli nüfusunun yaklaşık yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor. 15-69 yaş grubundaki 650 bini aşan kadınımıza ulaşmayı hedefledik. Kadınlarımızın daha duyarlı olmalarını sağlamayı ve karşılaştıkları sorunlar karşısında bilinçlenmelerini hedefledik.

Özellikle Türkiye geneli baktığımızda kadınların karşı karşıya kaldığı kanser türlerinden en önemli kanser türü meme kanseridir. Erkeklerin ise akciğer kanseridir. Meme kanserinde de kendi kendini muayene edebilme ve belirli bir bilinç düzeyine ulaşabilmek için erken teşhis çok önemli bir katkı sunuyor. Toplumsal duyarlılığın son yıllarda daha üst noktalara ulaştığı, kadına yönelik şiddet konusunu da bu proje kapsamı içerisinde kadınlarımızla paylaşıyoruz. Kadınları, şiddetin türlerinin neler olduğu ve şiddete maruz kaldıklarında nerelere başvurmaları gerektiği konusunda ayrıca bilgilendiriyoruz."

- "Bir kadına dahi dokunabiliyorsak ne mutlu bize"

Hülya Aksoy da 2002 yılından bu yana projeyi, gittikleri bütün illerde uyguladıklarını ve çok olumlu sonuçlar elde etiklerini söyledi.

Projenin amacına ulaştığını düşündüğünü dile getiren Aksoy, "Bir kadına dahi dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Bundan önceki toplantılarda olduğu gibi bundan sonraki süreçte yapacağımız toplantılarda kadınlarla birlikte olmak beni mutlu edecektir. Çok onur duyduğum bir proje içinde yer alıyorum. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Umarım Kocaeli’de de hedeflerimize ulaşabiliriz." diye konuştu.

"Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" kapsamında, 15-69 yaş grubunda yer alan 650 binden fazla kadının, sağlıkları konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi hedefleniyor.