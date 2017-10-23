Edirne'de 233 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 233 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın, Sarayakpınar ile İpsala, Lalapaşa, Meriç, Havsa ilçelerindeki kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye, Çin, Nepal, Filistin, Afganistan, İran, Irak, Fas, Pakistan, Myanmar, Nepal ve Bangladeş uyruklu 233 kaçak ve sığınmacı tespit etti.
Yakalanan kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.