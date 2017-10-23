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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, hafta sonu oynadıkları ve mağlup oldukları Osmanlıspor maçının ardından bu hafta sonu sahalarında yapacakları Demir Grup Sivasspor müsabakasının daha da önem kazandığını söyledi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçının ilk yarısında çok iyi oynadıklarını, ikinci yarıya da iyi başladıklarını ifade etti.

İkinci yarıda yedikleri golün ardından çözüldüklerini belirten Tankut, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. İyi başladık, pozisyonlarda oldu. Golü yedikten sonra daha çok yüklendik ve ardından iki gol daha geldi. Bu maçta şansızlık yaşadık. Yoksa en azından maçın hakkı beraberlikti. Şimdi içerideki maçlara bakacağız. Osmanlıspor mağlubiyetinin ardından içerideki Sivasspor maçı çok daha önem kazandı. Ligde puanlar birbirine yakın. 1-2 maç bütün sıralamayı değiştiriyor. Sivasspor'dan alacağımız 3 puan bizi ligde yukarılara taşıyacak." diye konuştu.



