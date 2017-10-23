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Bakanlar Soylu ve Canikli Hatay'da

23 Ekim 2017 Pazartesi, 13:20
Bakanlar Soylu ve Canikli Hatay'da

HATAY (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Hatay Valiliğinde gerçekleşen toplantı sona erdi.

Bakanlar Soylu ve Canikli, Hatay Valiliğinde basına kapalı olarak ilgililerle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı dolayısıyla Valilikte 4 saat kalan Soylu ve Canikli daha sonra binadan ayrıldı.

Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinde konuya ilişin yapılan açıklamada, toplantı kapsamında Vali Erdal Ata'nın kent genelinde alınan güvenlik önlemleri, Suriyelilere yönelik yapılan eğitim, sosyal, ekonomik destek ve yardım faaliyetleri hakkında sunum yaptığı belirtildi.

Toplantıya, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, 2’nci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, Vali yardımcıları Orhan Mardinli, Nursal Çakıroğlu ve Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile ilgili diğer yetkililerin katıldığı bildirildi.

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