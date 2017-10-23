Muğla'da sahte içki operasyonu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, içki yapıldığı iddia edilen bir ev ve depoya yapılan baskında 595,5 litre sahte içki, izinsiz toplanması ve nakledilmesi yasak olan çok sayıda odun dışı orman ürünü ele geçirildi.

Bozarmut Mahallesi'ndeki bir ev ve depoda içki imalatı yapıldığı duyumu alan Muğla Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ev ve depoda yapılan aramada, 580 litre el yapımı şarap, 1,5 litre üretilmiş etil alkol, 1 litre üretilmiş viski, 13 litre üretilmiş rakı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 447 litre kekik suyu, 169 litre yarpuz suyu, 600 kilogram yarpuz bitkisi, 120 kilogram defne bitkisi, 90 kilogram kekik bitkisi, 15 kilogram adaçayı, 750 kilogram ardıç bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin Yatağan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki iş yerinde yapılan aramada, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 11 adet 9 milimetre çapında mermi, 73 adet cinsel gücü artırıcı ilaç, 1 litre üretilmiş rakı ve tedavide kullanılan 9 adet masaj aleti tespit edilldi.

Ele geçirilen suç eşyalarına jandarma, sahte içki ve bitki sularına Yatağan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, izinsiz toplanması ve nakledilmesi yasak olan odun dışı orman ürünlerine de Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

Soruşturmayla ilgili, şüpheli 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.



