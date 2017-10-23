Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa etti

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BURSA (AA) - Görevinden istifa ettiğini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Allah'a şükür yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık ve adımız bu konularla hiç yan yana gelmedi, hiç anılmadı." dedi.

Altepe, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde gerçekleştirilen Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış töreninin ardından, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar görevini ibadet olarak görerek yerine getirmeye çalıştığını, bunu yaparken de herkese eşit davranmaya özen gösterdiğini söyledi.

Dedikodu ve şüphe oluşturacak tüm işlerden, eylemlerden kaçındıklarını dile getiren Altepe, "Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik. Bunlara da her zaman dikkat ettik. Aynı amaçla herhangi bir dedikoduya vesile olmaması amacıyla belediye başkanlığı görevim başlayınca tüm iş yerlerimi kapattım. Sadece Bursa'nın belediye başkanı olarak hizmet ettim, hizmetimi de sürdürdüm." diye konuştu.

Altepe, bugüne kadar tüm Bursa dinamikleriyle, herkesle el ele çalıştıklarını, örnek bir iş birliği sergilediklerini vurguyarak, bunların sonucu Bursa'ya binlerce eser kazandırdıklarını anlattı.

Her girdikleri seçimlerden de zaferle ve oylarını artırarak çıktıklarının altını çizen Altepe, şunları söyledi:

"En son 16 Nisan referandumunda da yüzde 53,2 oy ile de 6 büyük şehirle yüzde 50'nin üzerinde oy alma başarısını Bursa olarak gösterdik. Allah'a şükür yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç suçlanmadık ve adımız bu konularla hiç yan yana gelmedi, hiç anılmadı. Bursa halkı karşısında güven oranımız ve puanımız hiç düşmedi. Fakat son günlerde bizim için çok değerli olan dünya mazlumlarının tek umudu olan, gözbebeği olan AK Parti'mizin yönetimi tarafından ülke genelinde başlatılan 'Yeniden yapılanma, reform ve değişim-dönüşüm projesi' adı altında bir eylem başlatıldı ve bu duyuruldu ki, Bursa da bu uygulamanın içinde yer alıyor.''

Altepe, 39 yıllık siyasi hayatını normal hayatıyla bir bütün olarak yaşadığını, buradaki tüm bağlılığının Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti çizgisinde devam ettiğini anımsattı.

- "Başka hiçbir camiayla bağımız bulunmamakta"

Milli Selamet Partisi'nde Üniversite Gençlik Başkanlığı, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti'de de il başkan yardımcılıklarında ve Büyükşehir Belediye Meclisinde de grup sözcülüklerinde görev aldığını belirten Altepe, şunları kaydetti:

"Başka hiçbir camiayla bağımız bulunmamakta. Sadece bizim çevremiz bu görev yaptığımız 4 partiden oluşmakta. Bu konuda buna özellikle dikkat ettik. Böyle bir teşkilat terbiyesi ve tecrübesi olan, ömrünü bu davaya adamış biri olarak 39 yıllık siyasi görevimde hem de 24 yıllık belediye görevlerinde hep hizmet, hep üretim, hep katkı ve işbirliği konusunda adımlar attık. İbadet olarak gördüğüm bu yolda kavgadan yana hiç olmadım. Muhalefette 10 yıl eski büyükşehir belediye başkanlarıyla, bunları da en güzel şekilde yaşadık. Ve bugün de hepsiyle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örnek il Bursa olarak, kent kültürünü de en güzel şekilde ortaya koyduk. Bugüne kadar sürdürdüğümüz kavga değil, hizmet ilkesini sonuna kadar sürdüreceğiz."

Altepe, kendisine bugüne kadar destek veren herkese de teşekkür etti.

Açıklamanın ardından Recep Altepe, beraberindekilerle açılışı yapılan köprüyü gezdi.

(Bitti)