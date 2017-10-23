Otomobilin çarptığı anne ve 2 çocuğu ağır yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı Suriyeli anne ve 2 çocuğu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpek yolundaki Kızıltepe Kız Anadolu Lisesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Vatha Melaahmed (23) ve çocukları Rihem (4) ile bir aylık Muhammed'e, M.M.A yönetimindeki 21 FN 682 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan anne ve çocukları 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Melaahmed kardeşler yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken anne Vatha ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sürücü M.M.A'nın ise gözaltına alındığı öğrenildi.