Şeyma Nur'un dünya şampiyonluğu sevinci

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ORDU (AA) - Para-tekvandoda daha önce Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz, Dünya Tekvando Federasyonunca düzenlenen şampiyonada altın madayla kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen dünya şampiyonasında 58 kiloda ve K43 kategorisinde altın madalya kazanan Şeyma Nur, memleketi Ordu'ya döndü.

Şeyma Nur Emeksiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19-20 Ekim'de gerçekleştirilen ve 59 ülkeden 263 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye'yi 15 erkek, 8 kadın sporcunun temsil ettiğini söyledi.

Şampiyonada Türk sporcuların 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde ettiğini hatırlatan milli sporcu, "Bu sporcular arasında altın madalya alan isimlerden birisi de benim. Ülkeme altın madalya kazandırdığım için çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Şeyma Nur Emeksiz, ilk defa dünya şampiyonu olma başarısı gösterdiğini ifade ederek, kendisini eğiten antrenörü Olcay Tercan'a teşekkür etti.

Daha önce Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu gibi dereceleri olduğunu dile getiren Şeyma Nur, "Son olarak dünya şampiyonu olmanın sevincini yaşadım. Şimdi sırada olimpiyat var. İnşallah çok çalışarak 2020 Olimpiyatları'na katılıp madalya serimi sürdürmek istiyorum." diye konuştu.

Şeyma'nın antrenörü Olcay Tercan ise sporcusuyla gurur duyduğunu belirterek, "Biz kendisine güveniyorduk. Şeyma da bu güvencemizi boşa çıkartmayarak altın madalyayı kazanmasını bildi. Kızımı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tercan, dünya şampiyonluğu sevincini kendileriyle paylaşan herkese de teşekkür etti.

Öte yandan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, milli sporcu Şeyman Nur Emeksiz ve antrenörü Olcay Tercan'ı makamında kabul etti.

Ziyarette milli sporcuyu tebrik eden Genç, "Şeyma kızımız aldığı bu başarıyla göğsümüzü kabarttı. Kendisini ve onun bu seviyelere gelmesinde emeği geçen antrenörünü kutlarım." şeklinde konuştu.

Genç, Şeyma Nur Emeksiz'i altınla ödüllendirdi.