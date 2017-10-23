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3. Balkan Gençler Güreş Şampiyonası

23 Ekim 2017 Pazartesi, 18:33


BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde 27-29 Ekim'de 3. Balkan Gençler Güreş Şampiyonası düzenlenecek.

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Kaymakam Bülent Bayraktar, İlçe Belediye Başkanı Osman Sargın ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla İznik Belediyesi Kültür Merkezi'nde toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Musa Aydın, İznik'in çok önemli bir bölge olduğunu belirterek, "Bu şampiyonayı neden İznik'te yaptığımızı soranlar olabilir. Burada hem cami hem de kilise var. Bu kadar kültürün ve medeniyetin izlerini taşıyan ilçeye hizmet şarttır. Biz de böyle büyük bir şampiyonayı İznik'te yapmayı düşündük. İznik'in tanıtımına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Balkan Şampiyonası'na 9 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu katılacak." diye konuştu.

İznik Belediye Başkanı Sargın da 27-29 Ekim'de gerçekleştirilecek şampiyonanın "Osmanlı şehri" İznik'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Sargın, toplantıya katılanlara İznik çinisinden birer madalya hediye etti.

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