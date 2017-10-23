Tutuklu sanık, darbeci yarbaydan şikayetçi oldu

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SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 79'u tutuklu 320 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi ve eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin'in Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından tanık ifadelerine karşı sanıkların ifadeleri alındı.

Eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin, ifadesinde, olay gecesi jandarma personelinin teröristlere karşı düzenlenen "meskun mahal" operasyonuna odaklandığını ileri sürdü.

Darbe girişimiyle ilgilerinin olmadığını ve olay gecesi böyle bir eylemde bulunmadıklarını iddia eden Metin, mahkeme heyetinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti.

- Eski Yarbay Çehreli'den şikayetçi oldu

Duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski Astsubay Orhan İpek, "terör operasyonu" gerekçesiyle eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli tarafından Siirt'e getirildiklerini ve operasyon yerine Valilik önüne götürüldüklerini iddia etti.

İpek, Valilik önünde sivil araçlara çarparak yolu açmaya çalışan Çehreli'nin sıkıyönetime ilişkin anons yaptığını ve görüştüğü AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu'ya, halkın dağılmaması üzerine zor kullanacağını bildirdiğini aktardı.

Valilik önünde halkın sert tepki göstermesinin bir nedeninin de Çehreli'nin davranışları olduğunu ifade eden İpek, "Halk, İsmet Çehreli tarafından kışkırtılmıştır." diye konuştu.

Tanıklardan birinin olay gecesi Valilik önünde sigara içen ve "Biz buraya neden getirildik?" diyerek ağlayan askerlerin olduğu yönünde ifade verdiğini anımsatan İpek, sigara içen ve söz konusu cümleyi kullanan askerin kendisi, ağlayanların da kendisine bağlı kola mensup askerlerin olduğunu ileri sürdü.

İpek, Eruh'tan "terör operasyonu" bahanesiyle getirilen askerlerin hiçbir suçunun bulunmadığını savunarak, "Bu taburun tek günahı, İsmet Çehreli'nin tabur komutanı olmasıdır." dedi.

Çehreli'den şikayetçi olduğunu belirten İpek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep etti.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.