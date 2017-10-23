"Ey Yunus" belgeseli izleyiciyle buluştu

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KIRŞEHİR (AA) - Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin gelecek nesillere daha iyi anlatılması amacıyla Kırşehir Valiliği tarafından hazırlanan "Ey Yunus" belgeseli izleyicinin beğenisine sunuldu.



Yunus Emre'yi Anma Günü Etkinlikleri kapsamında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda "Ey Yunus" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Yaklaşık 50 dakika süren ve Yunus Emre'nin hayatını anlatan belgesel, büyük beğeniyle izlendi.



Programın açılışında konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Yunus Emre'yi anlatacak özel bir çalışma yapmak için belgesel hazırlamaya karar verdiklerini, gelecek nesillere kalıcı bir eser bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

Şentürk, şöyle konuştu:

"Yunus Emre ile ilgili çok geniş bir arşivim var. Hayatını neredeyse ezbere biliyorum diyebilirim ama Kırşehir'e atandıktan sonra bir kez daha yaptığım araştırmalar sonrasında anladım ki Yunus Emre bu toprakların insanı, bu coğrafyada yaşamış. Aksaray'ın Sivrihisar köyünde doğmuş. Aksaray'ın Sarıkaman köyünde yaşamış. Yunus Emre'nin Ulupınar köyünde Aksaray ili ile Kırşehir'in arasında sınırda bulunan Ziyarettepe mevkisinde metfun olduğunu bildiğim için bu belgeseli hazırladık. Yunus Emre Türkiye'nin 81 ilinde de yurt dışında da anılıyor, anılması da gereklidir. Belgeselin hazırlanmasında, yapımında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim."



Aksaray Valisi Aykut Pekmez de Kırşehir ile Yunus Emre'yi her yıl dönüşümlü andıklarını ifade ederek, "Onun gönlümüze dokunan ahlak ve erdem anlayışını yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Yunus Emre gibi bir gönül erini, gönüller fetheden büyük bir alimi andıklarını dile getirdi.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, sema mukabelesi gösterisi sundu. Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Yunus Emre'nin ilahi ve şiirlerini seslendirdi.

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Doğan'ın Yunus Emre'nin hayatından kesitleri anlattığı sunumunun ardından meddah anlatısıyla Yunus Emre ve Aşk gösterisi gerçekleştirildi.

Belgesel gösterimine, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

