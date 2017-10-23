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Trabzonspor'da kupa mesaisi

23 Ekim 2017 Pazartesi, 19:05
Trabzonspor'da kupa mesaisi


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Ekim Çarşamba günü deplasmanda TFF 3. Lig ekibi Çorum Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Juraj Kucka, Tomas Hubocan ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

Antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay bir süre kaptan Onur Recep Kıvrak ile sohbet etti.

Bordo-mavili futbocular, antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yaptı, idmanın son bölümde ise yarım sahada taktik maç oynandı.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak saat 14.00'de özel uçakla Çorum'a hareket edecek.

Bu arada Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile diğer kurul temsilcileri de antrenmanı izleyerek, teknik direktör Rıza Çalımbay'a başarılar diledi.


- 1461 Trabzon, Tekelioğlu ile anlaştı


TFF 3. Lig'de mücadele eden Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un teknik direktör Sadi Tekelioğlu ile prensipte anlaştığı bildirildi.

Bordo-mavi-beyazlıların yarın Tekelioğlu ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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