Sarıkamış'ta cuntacılıkla suçlanan 17 askerin darbe girişimi davası

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 2. Komando Bölüğünde görevli 14'ü tutuklu, 17 askeri personelin yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 2. Komando Bölüğünde görevli tutuklu sanıklar eski astsubay İbrahim Bacak, eski uzman çavuşlar Abdulkadir Arslan, Ramazan Bilek, Ersin Ergen, İbrahim Karatepe, Serkan Arslan'ın yanı sıra 8 tutuklu sözleşmeli er ile tutuksuz yargılanan 3 askeri personel katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve sanık yakınları da hazır bulundu.

Sanık eski assubay İbrahim Bacak, savunmasında, darbe teşebbüsünün olduğu gece çağrılmaları üzerine acil kışlaya gittiklerini ileri sürerek, "Kışlaya gittik, terör saldırısına karşı güvenlik önlemi almak amacıyla hazırlığımızı yaparak içtima aldık. Terör saldırısı ve bombalı araç saldırısına karşı güvenlik önlemi almak için şehir merkezine indik. Gittiğimizde kimse yoktu. Daha sonra geri döndük." dedi.

Sanık Ersin Ergen de evde dinlediği sırada whatsapp grubundan gelen mesaj üzerine kışlaya gittiğini savunarak, "15 Temmuz'da bölüğümüzün kullandığı whatsapp grubu üzerinde 1. Bölüğün arazide çatışmaya girdiği yazıyordu. Daha sonra bizleri acil bir şekilde kışlaya gittik. Depoya giderek tam teçhizat hazırlandık. Daha sonra 10 dakika sonra İbrahim astsubay yanımıza gelerek, kirpi aracına doğru ilerlememizi söyledi. İbrahim astsubay şehir merkezinde terör ve bombalı araçla saldırı olabileceğini, bu nedenle güvenlik önlemi alacağımızı söyledi. Şehir merkezine gittik, kimse yoktu, daha sonra kışlaya geri döndük. Yüzbaşı Mustafa Keser burada konuşma yapıyordu. Sıkyönetim ilan edildiği ve emre itaatsizlik edenlerin yargılanacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını savunarak, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sözleşmeli erler Mustafa Önder, Burhan Ayaz, Hasan Topçak, Hüseyin Kabasakal, Yakup Taşçı, Ahmet Çavdar, Eray Tırpan ve Emre Karaarslan'ı, tutuklu kaldıkları süre ve delil durumunu da dikkate alarak tahliye etti.

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 2. Komando Bölüğü'nde görevli eski astsubay İbrahim Bacak, eski uzman çavuşlar Abdulkadir Arslan, Ramazan Bilek, Ersin Ergen, İbrahim Karatepe, Serkan Arslan'ın yanı sıra 8 tutuklu sözleşmeli erin aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 17 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıkların, "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.