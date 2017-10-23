Kardemir Karabükspor'da kupa maçı hazırlıkları

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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 26 Ekim Perşembe günü sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Kerim Zengin, Luis Ibanez ve Mustapha Yatabare katılmadı. Bir süredir sakatlığı bulunan Serdar Deliktaş ise takımla antrenmana çıktı.

Tony Popovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta hem kupada hem de ligde önemli maçlar oynayacaklarını hatırlatarak, buna göre hazırlanacaklarını söyledi.

Hafta boyunca çok iyi çalışacaklarını anlatan Popovic, "Perşembe günü Keçiörengücü ile kupa maçımız var. Bu maçın hazırlıklarına başladık. Bu maçta sakatlıkları olan oyuncuların yerine ligde forma şansı bulamayan futbolcuları oynatabiliriz." diye konuştu.

Hafta sonu sahalarında Demir Grup Sivasspor ile çok zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını aktaran Popovic, şunları kaydetti:

"Her takımın birbirini yenebileceği bir ligdeyiz. Zor bir ligde mücadele diyoruz. Geçen hafta sonu Osmanlıspor maçında 60 dakika iyi oynadık. Gol yedikten sonra disiplinden uzaklaştık. Bu bizim asla moralimizi düşürmüyor. Bu hafta iki maçtan da galibiyetlerle ayrılmak istiyoruz."