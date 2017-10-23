Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,80-12,80 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,75
|0,92
|MTS
|Arpa yemlik
|Kg
|0,87
|0,88
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,71
|0,71
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,90
|0,90
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,91
|0,91
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,78
|0,84
|MTS
|Buğday aşurelik
|Kg
|0,94
|1,00
|TTS
|Hububat mamulleri
|Tritikale
|Kg
|0,71
|0,75
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|3,36
|3,41
|MTS
|Nohut kırık
|Kg
|2,50
|2,50
|TTS
|Nohut natürel
|Kg
|6,22
|6,83
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,80
|12,80
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|9,66
|14,60
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,26
|6,71
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,42
|5,20
|MTS
|Ay çekirdeği yağlık
|Kg
|1,78
|1,91
|MTS
|Hayvansal yağlar
|Süt kaymağı
|Kg
|20,00
|20,00
|MTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|28,25
|36,51
|TTS
|Et (süt kuzusu)
|Kg
|38,50
|41,83
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,00
|1,50
|MTS
|Yoğurt
|Kg
|6,00
|6,00
|MTS
|Yumurta
|Ad
|0,45
|0,45
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,49
|2,49
|MTS
|Patates
|Kg
|0,50
|0,50
|MTS
|Sarımsak
|Kg
|5,55
|5,55
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış