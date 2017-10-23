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Denizli Ticaret Borsası

23 Ekim 2017 Pazartesi, 19:50

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,80-12,80 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg0,750,92MTS
Arpa yemlikKg0,870,88TTS
Mısır yemlikKg 0,710,71MTS
Buğday sertKg 0,900,90MTS
Buğday sertKg 0,910,91TTS
Buğday yemlik kırmızı Kg 0,780,84MTS
Buğday aşurelikKg 0,941,00TTS
Hububat mamulleri
Tritikale Kg 0,71 0,75MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltı Kg 3,363,41MTS
Nohut kırıkKg 2,502,50TTS
Nohut natürelKg 6,226,83MTS
Nohut ekstra leblebilikKg 7,8012,80MTS
Yağlı tohumlar
Anason Kg 9,6614,60MTS
Ay çekirdeği çerezlikKg4,266,71TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 4,425,20MTS
Ay çekirdeği yağlıkKg 1,781,91MTS
Hayvansal yağlar
Süt kaymağı Kg 20,00 20,00 MTS
Çeşitli gıda maddeleri
Dana (karkas) Kg 28,25 36,51 TTS
Et (süt kuzusu)Kg 38,50 41,83 TTS
İnek sütüLt 1,001,50MTS
YoğurtKg6,006,00MTS
Yumurta Ad 0,45 0,45 MTS
Kuru soğanKg2,492,49MTS
Patates Kg 0,50 0,50 MTS
Sarımsak Kg 5,55 5,55 MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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