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Hafriyat kamyonun çarptığı kadın öldü

23 Ekim 2017 Pazartesi, 19:55
Hafriyat kamyonun çarptığı kadın öldü

MALATYA (AA) - Malatya'da hafriyat kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Merkez Battalgazi ilçesi İpek Caddesi Kernek Meydanı civarında Mustafa Zengin idaresindeki 44 LF 838 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Yılmaz'a (62) çarptı.

Kamyonun altında kalan Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yılmaz'ın cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Polis ekileri sürücü Zengin'i gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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