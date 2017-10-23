Meteorolojiden sağanak uyarısı

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MANİSA (AA) - Ege Bölgesi'nde bu gece itibarıyla sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bu gece Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar Manisa’da da etkili olacak.

Bölgede görülecek kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlara işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde bu geceden itibaren kıyı kesimlerden başlamak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın geneli ile Manisa merkez ve çevre ilçelerinde, Balıkesir'in batı ilçelerinde ve Çanakkale'nin güney ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-50 kg/m2), İzmir'in güneybatısı ile Aydın'ın kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli (51-70 kg/m2) olması beklenmektedir."

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

