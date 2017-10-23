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Siirt Valisi'nden kazada ölen çocuğun ailesine ziyaret

23 Ekim 2017 Pazartesi, 20:31
Siirt Valisi'nden kazada ölen çocuğun ailesine ziyaret

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 19 Ekim'de meydana gelen kazada kobra tipi zırhlı polis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Felek Batur'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Atik, beraberinde İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile Batur ailesinin Çak Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.

Acılı aileye başsağlığı ve sabır dileyen Atik'e, baba Cemal Batur ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Çal Mahallesi'nde devriye gezen kobra tipi zırhlı polis aracı, 19 Ekim Perşembe günü yolun karşısına geçmeye çalışan Felek Batur'a çarpmış, Batur olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Bu arada Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan zırhlı araç sürücüsü polis memurunun, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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