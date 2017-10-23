ANTALYA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen EUBC Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası, 33 ülkeden 200'e yakın sporcunun katılımıyla devam ediyor.
Antalya'daki 10 bin kişilik spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda bugün ringe çıkan milli takım sporcularından Ahmet Otçu, Tuğrulhan Erdemir ve Mücahit İlyas rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi.
Ahmet Otçu, 56 kiloda Bulgar rakibi Kirkorov Vensan'ı, Tuğrulhan Erdemir de 64 kiloda Çek rakibi Novak Petr'i, Mücahit İlyas ise +91 kiloda Macar Vincze Istvan'ı yenerek üst tura çıktı.
Millilerden 75 kiloda Bulutcan Şahin ve 81 kiloda Bayram Malkan ise rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti.
Şampiyona, 28 Ekim Cumartesi saat 19.00'da başlayacak final müsabakalarının ardından sona erecek.