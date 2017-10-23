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Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

23 Ekim 2017 Pazartesi, 21:21

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan 13 ayrı davada 8'i tutuklu 14 sanık hakim karşısına çıktı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 13 ayrı davaya, tutuklu sanıklar Bektaş Bulut, Yücel Kırma, Leyla Mart, Abdullah Selvi, Sevgi Topdemir, Hakan Tehnel, Furkan Enes Erciyas ve Kader Üstündağ ile tutuksuz sanıklar Nurettin Akşen, Fatma Gül Bozkurt, Ali Sabuncu, Esin Toprak, Şule Morgül ve Mensure Yıldız ve avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanıklardan Kader Üstündağ’a 9 yıl, Nurettin Akşen'e 9 ay 9 yıl, Leyla Mart’a 1 yıl 10 ay 15 gün, Hakan Tehnel'e 5 yıl, Ali Sabuncu’ya 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Öte yandan Fatma Gül Bozkurt beraat ederken, Esin Toprak, Şule Morgül ve Mensure Yıldız'ın duruşmaları ertelendi.

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