Aydın'daki terör örgütü operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı'nın da yer aldığı 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden aralarında HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından diğerleri de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 20 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş 11 zanlı gözaltına alınmıştı.