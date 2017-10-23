Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın'daki terör örgütü operasyonu

23 Ekim 2017 Pazartesi, 21:44

AYDIN (AA) - Aydın'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı'nın da yer aldığı 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden aralarında HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı'nın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından diğerleri de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 20 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Ege Denizi'nde yasa dışı geçiler
YEREL

EGE DENİZİ'NDE YASA DIŞI GEÇİLER
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler
YEREL

EGE DENİZİ'NDE YASA DIŞI GEÇİŞLER
Aydın'da şüpheli ölüm
YEREL

AYDIN'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
GÜNCELLEME - Aydın'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - AYDIN'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Aydın'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Aydın'daki suç örgütü operasyonu
YEREL

AYDIN'DAKİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Aydın'da apartman dairesine pompalı tüfekle ateş açıldı
YEREL

AYDIN'DA APARTMAN DAİRESİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI
Aydın'da kooperatif ambarında yangın
YEREL

AYDIN'DA KOOPERATİF AMBARINDA YANGIN