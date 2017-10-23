Makam aracı şehidin kız kardeşine gelin arabası oldu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Belediye Başkanı Zafer Mergen'in makam aracı, Hakkari-Çukurca Karayolu'nda, askeri birliğin geçişi sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hikmet Güler'in kız kardeşi Aynur Güler'in düğününde gelin arabası olarak kullanıldı.

Şehit Güler'in kız kardeşi Aynur'un düğünü için şehit babasının talebini geri çevirmeyen belediye başkanı Mergen, makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti.

Süslenen makam aracı, şehidin evinin önüne getirildi. Evinden dualarla uğurlanan Aynur Güler, damatla birlikte bindiği makam aracıyla eşinin evine geldi.

Gelin Aynur Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanı Zafer Mergen'in her zaman yanlarında yer aldığını ve kendilerine destek olduğunu belirterek, "Bugün de babamın ricasını kırmayarak, makam arabasını süsleyerek gelin arabası yaptı. Başkanımızın gösterdiği bu duyarlılıkla, devletimizin ve milletimizin yanımızda olduğunu bir kez daha hissettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz."

Zafer Mergen ise şehitlerin ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Tüm imkanların şehit yakınlarının emrinde olduğunu ifade eden Mergen, şöyle konuştu:

"Genç çifte bir yastıkta ömür boyu mutluluklar diliyorum. Biliyoruz ki şehitlerimiz anısına ne yapsak ve ne söylesek haklarını helal etme noktasında hep eksik kalacağız. Bu ülke çok acılar yaşadı. Çok zor günlerden geçtik, geçiyoruz. Keşke ülkemizin hiçbir ocağına ateş düşmese. Fakat bizler toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu güzel vatan, rengini şehitlerimizin kanından alan bu bayrak adına canlarını veren şehitlerimizi asla unutmayacak, unutturmayacağız. Onları dualarımızla anıyoruz. Şehit ailelerinin talepleri bizler için bir emirdir. Şehidimiz babasının isteğini asla geri çeviremezdik. Genç çifti görünce de bu talebi olumlu karşıladığımız için büyük bir bahtiyarlık hissettik."

Düğüne, Güler ailesi ve yakınlarının yanı sıra belediye başkanı Mergen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

