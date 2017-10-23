Mardin'de terör saldırısı: 2 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde yola tuzaklanan patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi esnasında infilak ettirildi, 2 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Otogarı Kamor mevkisinde zırhlı polis aracını geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensupları, daha önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
Saldırıda araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı.
Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, yolda ikinci bir patlayıcı bulunma ihtimaline yönelik arama çalışmalarına devam ediyor.