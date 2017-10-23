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Mardin'de terör saldırısı: 2 yaralı

23 Ekim 2017 Pazartesi, 22:07
Mardin'de terör saldırısı: 2 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde yola tuzaklanan patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi esnasında infilak ettirildi, 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Otogarı Kamor mevkisinde zırhlı polis aracını geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensupları, daha önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı.

Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yolda ikinci bir patlayıcı bulunma ihtimaline yönelik arama çalışmalarına devam ediyor.

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