Hakkari'deki terör saldırısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin Mersin'deki babaevinde yas var.

Şehit Köreke'nin (27) Tarsus ilçesi Yeni Ömerli Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verilirken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Evde bulunan anne Aydanur Köreke, oğlunun şehit olduğu haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Acılı anneye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparken, acı haberi pazar alışverişi sırasında öğrenen baba Hüseyin Köreke de eve getirildi.

Öte yandan, şehidin eşi Esma Köreke'nin iş için İstanbul'da bulunduğu öğrenildi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Şevket Can da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Ozan Olgu Köreke'nin babaevine ve apartmanın bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Köreke, "Tümgeneral Aydoğan Aydın" operasyonu kapsamında, Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti esnasında teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.