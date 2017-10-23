Manisa'da orman yangını

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık genç kızılçam ormanı zarar gördü.

Merkez Yunusemre ilçesine bağlı Avdan Mahallesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki genç kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, 50 kişilik ekip ile Manisa ve İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz, 3 su tankeri ve Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 3 su tankeri müdahale etti.

Arazi yapısının elverişsiz olması nedeniyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 2 hektarlık genç kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri bölgede yol güvenliğini sağladı.